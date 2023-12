Jusqu'au 04/12/2023.

En raison d’une inondation, la D592 est coupée entre la limite avec le département de l’Ain (au niveau du pont avec le Rhône) et le carrefour RD592 / RD40 / RD40E sur la commune d’Aoste.

Il est demandé aux usagers d'emprunter l´itinéraire alternatif mis en place : D40B, D40, D1075, D82 via les communes des Avenières, Corbelin, Granieu, Chimilin et Aoste.