Jusqu'au 30/04/2023.

Ce samedi 29 avril, suite à un accident sur la commune de Chavanoz, la route D55 est coupée à tous dans les deux sens de circulation pour une durée indéterminée.

Une déviation est mise en place via D55, D24A, D517 et D124Z via Janneyrias et Charvieu-Chavagneux