Jusqu'au 31/05/2023.

Ce jeudi 11 mai, suite à un accident (suite à une rupture du frein de parking, 1 PL -transport bouteille de gaz- a percuté le mur d'une maison), la D55 (à l'entrée du village en venant de Jons) est coupée par mesure de sécurité à tous véhicules dans les deux sens de circulation de jour uniquement pour une durée indéterminée.

Une déviation locale pour les VL et TC par RD55 et pour les VL par le Rhône par les RD6 et 6E puis en Isère RD55C, 302 517 et 124Z est mise en place.