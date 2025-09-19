Infos route : D531C : travaux de réparations du pont d’Oxford du 22/09 au 10/10
Travaux
Pont d’Oxford
Après 4 mois de coupure totale, le pont d’Oxford est réouvert à la circulation depuis vendredi 19 septembre à 10h45. Une dernière phase de travaux est programmée pour démonter les échafaudages à partir de lundi 22 septembre.
- du 22 septembre au 10 octobre 2025: coupure du pont, en semaine, les nuits du lundi au samedi entre 20h30 et 6h00.
Toutes les informations sur ce chantier sont à retrouver au lien: https://www.mobilites-m.fr/fermeturepont-d-oxford.