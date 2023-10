Jusqu'au 25/10/2023.

En raison d'un risque naturel entre le pont de Goule Noire et Jarrands, la D531 est coupée sur la commune de Rencurel à tous les véhicules dans les deux sens de circulation pour une durée indéterminée.

Une déviation est mise en place par D103, D 221, voie communale d'Herbouilly et D215C via Saint-Julien-en-Vercors, Saint-Martin-en-Vercors et Villard-de-Lans.