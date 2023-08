Jusqu'au 01/09/2023.

Suite à un éboulement sur la RD531 à Pont-en-Royans, la route est coupée à tous les véhicules dans les deux sens de circulation

Une déviation pour les VL a été mise en place par la 35 via les écouges. soit par la RD518, 103A, 103 via St Julien en Vercors et une déviation pour les PL par la RD 1532 puis 531 via Sassenage