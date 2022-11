Jusqu'au 10/11/2022.

RD 526

Travaux de réparation de murs de soutènement

Commune d’Oulles – Vallée de la Lignarre

Dans le cadre de l’entretien de ses ouvrages d’art, le Département de l’Isère a engagé des travaux de consolidation de deux murs de soutènement de la vallée de la Lignarre depuis le 04 juillet 2022.

Ces travaux sont réalisés en plusieurs phases avec les restrictions suivantes visant à garantir la sécurité des usagers et du personnel des entreprises intervenant sur le chantier :

A compter du jeudi 13 octobre et jusqu’au jeudi 10 novembre 2022 inclus , la circulation des véhicules légers est interdite entre 8h00 et 12h00 du lundi au vendredi.

Elle est également interdite de 13h00 à 17h00 du lundi au jeudi.

La circulation des véhicules légers sera néanmoins possible le lundi 31 octobre et le mardi 1er novembre.

Interdiction de circuler pour les poids lourds de plus de 3.5 tonnes du 04 juillet au 10 novembre 2022.

Pendant les périodes d’interdiction de circuler, l’accès à Ornon et Chanteperier est possible depuis la Mure (via la RD1091, la RN85 pour rejoindre la Mure puis les RD26 et 526 en direction de Valbonnais et le col d’Ornon).