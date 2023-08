Jusqu'au 25/08/2023.

RD526

Travaux de sécurisation de la chaussée

Commune de Saint Jean d’Hérans

A compter du lundi 10 juillet 2023, le Département de l’Isère va réaliser des travaux de sécurisation de la chaussée de la Route Départementale 526 à Saint Jean d’Hérans jusqu’au vendredi 25 aout 2023.

Ces travaux impliquent les restrictions suivantes :

ALTERNAT Jeudi 13 juillet à 18h jusqu’au lundi 17 juillet à 8h

Jeudi 13 juillet à 18h jusqu’au lundi 17 juillet à 8h ALTERNAT Vendredi 21 juillet à 18h jusqu’au lundi 24 juillet à 8h

Vendredi 21 juillet à 18h jusqu’au lundi 24 juillet à 8h ALTERNAT Vendredi 28 juillet à 18h jusqu’au lundi 31 juillet à 8h

Vendredi 28 juillet à 18h jusqu’au lundi 31 juillet à 8h COUPURE du 10 juillet au 25 aout 2023

Afin de faciliter la gestion de la circulation, des déviations seront mises en place pendant la coupure de la RD526 :

Pour les véhicules de plus de 3.5T :

L’accès à Mens depuis la Mure sera dévié par la RN 85, la RD 537 et la RD 66, via Corps et Pellafol.

Pour les véhicules inférieurs à 3.5T :

L’accès à Mens depuis la Mure sera dévié par la RD227 et la RD66, Via St Sébastien