Jusqu'au 04/12/2023.

Ce vendredi 1er décembre, en raison d'un risque naturel "inondation et pierres" sur la commune de Chantepérier, la D526 (chantelouve) est coupée à tous les véhicules dans les deux sens de circulation pour une durée indéterminée.

Une déviation à tous les véhicules est mise en place via la RD 526, la RD 1091, la RN85 et la RD 526 via le Col d'Ornon, Le Bourg d'Oisans, Vizille, Laffrey et La Mure.