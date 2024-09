Ce jeudi 26 septembre, en raison d' inondation et pierres aux passages à gué sur la commune de Chantepérier, la D526 est coupée à tous les véhicules dans les deux sens de circulation pour une durée indéterminée.

Une déviation est mise enplace par la RD1091, la RN85, les RD 1085 et 526 via Vizille et La Mure.