itinisère - Jusqu'au 31/01/2018.

En raison du fort risque d'avalanche et tant que les conditions normales de viabilité ne seront pas assurées, après le Rivier en direction du col d'ornon et de chantelouve, la D526 est coupée sur la commune d'Ornon pour une durée indéterminée.

Une déviation est mise en place par RD 1091, RN85 et 526 via Vizille et la Mure.