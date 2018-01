itinisère - Jusqu'au 05/01/2018.

Ce jeudi 4 janvier, en raison des intempéries, la D526 à Chantelouve est coupée à tous véhicules dans les 2 sens de circulation et, pour une durée indéterminée.

Déviation possible (tous véhicules) via D526, D26, D114, N85 via le Périer, Valbonnais, Souville, La Mure puis direction Vizille et reprendre la RD1091 en direction de Bourg-d'Oisans et

reprendre la RD526 en direction d'Ornon.