itinisère - Jusqu'au 31/12/2018.

FLASH SPECIAL

Ré-ouverture des gorges du Bréda

(Commune de Le Moutaret)

Le Département de l’Isère a engagé des travaux dans les gorges du Bréda, commune de Le Moutaret, pour sécuriser l’itinéraire de la D525 et améliorer le niveau de service des usagers et préserver les ouvrages d’art.

Ces travaux impliquaient pour la première phase de septembre à novembre 2018 une coupure totale de la circulation de la D525 entre le pont de la Noue sur le Bréda, pour intervention sur cet ouvrage d’art situé en limite des communes de Le Moutaret et La-Chapelle-du-Bard d’une part, et le pont de Détrier d’autre part (en limite des communes de Le Moutaret (Isère) et Détrier (Savoie).

Il est prévu de ré-ouvrir la D525 sur l’itinéraire des gorges du Bréda ce vendredi 30 novembre 2018 à 16h00.