Jusqu'au 03/12/2023.

Ce jeudi 30 novembre, en raison d'une fermeture préventive suite aux fortes précipitations annoncées sur la commune de La Chapelle-du-Bard, la D525 (gorge de détrier) est coupée à tous les véhicules dans les deux sens de circulation pour une durée indéterminée.

Une déviation est mise en place à tous les véhicules via D209, D 925B et D525B via Arvillard et Détrier (côté Savoie) et via D9 via Saint Maximin et Le Moutaret (côté Isère).