itinisère - Jusqu'au 26/05/2018.

En raison d'incident, suite aux fortes précipitations sur la commune de Le Moutaret au niveau des gorges de Détrier, la D525 est coupée à tous les véhicules dans les deux sens de circulation pour une durée indéterminée.

Une déiviation est mise en place dans le sens Sud vers le Nord à tous les véhicules par la D209, D202 et 925 via La Chapelle du Bard, Arvillard et Détrier.

Une déviation est mise en place dans le sens Nord vers le Sud à tous les véhicule par la D9A, D9via Le moutaret