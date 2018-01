itinisère - Jusqu'au 05/01/2018.

En raison d'un incident sur la D525 à La Chapelle-du-Bard, Le Moutaret, la route est coupée à tous véhicules dans les deux sens de circulation et pour une durée indéterminée.

Mise en place d'une déviation en direction de Chambéry par les RD525 et RD523 via Allevard, Le Cheylas et Pontcharra. En direction de La Rochette par la RD209 via La Chapelle-du-Bard, puis accès à la RD202 en Savoie via Arvillard jusqu'à La Rochette.