Jusqu'au 03/11/2023.

Travaux RD524- Tunnel de Vizille

En raison de travaux d’entretien, le tunnel de Vizille sur la RD 524 sera fermée à la circulation jeudi 2 et vendredi 3 novembre de 8h à 18h. Une déviation sera mise en place dans les deux sens de circulation par la RD524, la RN85, la RD5 et la RD5E via Brié-et-Angonnes, Vaulnaveys-le-Haut et Vaulnaveys-le-Bas