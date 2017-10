itinisère - Du 18/10/2017 au 18/10/2017

RD520B fermée entre Saint-Pierre-de-Chartreuse et Saint-Laurent-du-Pont

Mercredi 18 octobre matin

Pour cause de TRANSHUMANCE d’environ 1000 moutons (sens de déplacement de Saint-Pierre-de-Chartreuse vers Saint-Laurent-du-Pont), il est prévu de fermer la RD520B dans les 2 sens de circulation entre ces 2 localités, entre les carrefours RD520B / RD512 et RD520B / RD520, le mercredi 18 octobre 2017 matin.

Le créneau horaire approximatif de fermeture est prévu de 09h00 à 12h30.

Une déviation pour tous véhicules est conseillée dans les 2 sens de circulation par les RD512, RD520C, RD102 et RD520 via Saint-Pierre-d’Entremont, Saint-Christophe-sur-Guiers, entre-Deux-Guiers et Saint-Laurent-du-Pont.