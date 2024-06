Ce lundi 10 juin, en raison d'une coulée de boue sur la commune de Voreppe, la D520A est coupée à tous les véhicules dans les deux sens de circulation pour une durée indéterminée.

Une déviation à tous les véhicules est mise en place par RD1075, RD 128 et RD520 via Coublevie et Saint Etienne de Crossey.