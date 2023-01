Jusqu'au 06/01/2023.

Ce jeudi 5 janvier, suite à un accident impliquant 3VL, la D520 (Route de Grenoble) est coupée par mesure de sécurité à tous véhicules dans les deux sens de circulation de jour uniquement pour une durée indéterminée.

Une déviation est mise en place à tous véhicules via D51K, D17, D73, D520 via Virieu et Châbons.