Jusqu'au 31/01/2022.

Ce lundi 4 octobre, en raison d'un affaissement de chaussée sur la D518 sur la commune de Pont-en-Royans, la route est coupée aux véhicules >3.5T dans les deux sens de circulation pour une durée indéterminée.

Déviation mise en place :

-côté Isère : par D531 via Auberives-en-Royans.

-Côté Drôme : sens St Nazaire =>Sainte-Eulalie par D76A, D76, D216 et D54 via Saint-Thomas-en-Royans, Saint-Laurent-en-Royans et Sainte-Eulalie-en-Royans.

Sens la Chapelle-en-Vercors ou Saint-Martin-en-Vercors => Sainte-Eulalie par D199, 76, et D54 via col de carri.