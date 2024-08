Ce lundi 19 août, en raison d'un incendie d'une habitation sur la commune de Saint-Hilaire-de-Brens, la D517 est coupée à tous les véhicules depuis le giratoire RD517/RD65 à Saint Hilaire de Brens dans le sens Bourgoin Jallieu Vers Crémieu, pour une durée indéterminée.

Une déviation est mise en place par la RD 65, RD 522 et RD 18 via Vénérieu, Saint-Marcel-Bel-Accueil et Panossas