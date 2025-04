Ce jeudi 03 avril, sur la D51 à Primarette, la route est coupée à tous les véhicules dans les deux sens de circulation pour une durée indéterminée.

Déviation par la RD 538, RD 519, RD 519F et RD 46 via Beaurepaire, Lapeyrouse-Mornay, Jarcieu et Moissieu sur Dolon.