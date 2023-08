Jusqu'au 28/08/2023.

Ce lundi 28 août, suite à un relevage d'un P.L sur la commune de Saint-Didier-de-Bizonnes, la route est coupée à tous véhicules dans les deux sens de circulation pour une durée indéterminée.

Déviation : suivre la RD 1085, RD 51G et RD 51B via Le Mottier, Longechenal et Bizonnes