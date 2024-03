Jusqu'au 13/03/2024.

Ce mardi 12 mars, suite à un incident (relevage d'un PL) sur les communes de Pisieu, Pommier-de-Beaurepaire et Primarette, la D51 est coupée à tous les véhicules dans les deux sens de circulation pour une durée indéterminée.

Une déviation est mise en place par les D37 et D538 via Saint Julien de l'Herms, Cours et Buis et Primarette.