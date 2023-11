Jusqu'au 07/11/2023.

Ce lundi 6 novembre, suite à un accident (1 PL au fossé) sur la commune de Miribel-les-Échelles, la D49 (depuis St Aupre 1Km avant St Roch) est coupée à tous les véhicules dans les deux sens de circulation, de jour uniquement, pour une durée indéterminée.

Une déviation est mise en place par les RD 49, 28 et 520 via Miribel les Echelles,St Laurent du Pont, St Joseph de Rivière et St Etienne de Crossey.