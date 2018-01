itinisère - Jusqu'au 05/01/2018.

Ce jeudi 4 janvier, en raison des intempéries, la D44 à Oz est coupée à tous véhicules dans les 2 sens de circulation et, pour une durée indéterminée.

Déviation possible (tous véhicules) via les D526, D43, D43B et D526.