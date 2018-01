itinisère - Jusqu'au 27/01/2018.

En raison d'inondation sur les communes de Aoste et de Les Avenières Veyrins-Thuellin les D40 et D592 sont coupées à tous les véhicules dans les deux sens de circulation pour une durée indéterminée. Une déviation est mise en place par les D592, D82 et D1075 via Corbelin et la D33 via Le Bouchage.