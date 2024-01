Jusqu'au 15/01/2024.

Ce mercredi 10 janvier, en raison d'un risque d'effondrement d'une maison sur la D4 sur la commune de Saint-Maurice-l'Exil, la route est coupée à tous véhicules dans les deux sens de circulation pour une durée indéterminée.

Déviation : pour PL > 3,5T Suivre RD 4 et RD 37B via Chavanay (42) et pour les VL > Déviation Locale.