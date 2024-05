Ce mercredi 22 mai, en raison d'un relevage d'un P.L sur la commune de Clonas-sur-Varèze, la D37B est coupée à tous les véhicules dans les deux sens de circulation pour une durée indéterminée.

Une déviation est mise en place par les RD4, RD37C, RD37 et RN 7 via Saint -Clair-du-Rhône et Auberives-sur-Varèze.