Jusqu'au 31/03/2020.

FLASH SPECIAL

Pont de St Gervais

RD 35

Travaux de réparation d’ouvrage d’art

sur les communes de Saint-Gervais et L’Albenc

Le Département de l’Isère engage des travaux de réparation du pont de St Gervais sur l’Isère.

Ces travaux impliquent :

• Circulation en alternat par feux pour les VL et cars scolaires durant toute la durée du chantier avec une voie provisoire de 3 m et selon les phases :

– Une voie centrale limitée à 2,5 m pour les travaux de réparation des bétons et de remise en peinture

– Une voie décalée côté aval puis côté amont pour la réalisation des superstructures

• Quelques micro-coupures possibles pour la mise en place et les déplacements des séparateurs modulaires de voie.

• Traversée du pont interdite :

– aux poids-lourds de + de 3,5 T durant toute la durée du chantier de début juillet 2019 jusque fin mars 2020 maximum.

– A tous véhicules uniquement pendant les vacances de la Toussaint (du 19/10 au 03/11) ; Itinéraire de déviation obligatoire pour tous véhicules par les RD 1532, RD 22 (pont de Trellins), RD 22C , RD 35B et RD 35 via St-Gervais, Rovon, Cognin-les-Gorges, Vinay, L’Albenc et St Gervais.

Présence de portique limitant le gabarit des véhicules à 3,5 m lors de la phase des réparations de béton (1ière phase qui va de juillet à septembre).

A noter que les cycles seront autorisés à passer sur le pont mais pas les piétons (en raison de l’absence de trottoirs le temps des travaux) – côté L’Albenc, la liaison cycles depuis la RD 35 vers la véloroute 63 (voie verte 2) sera maintenue.