Jusqu'au 13/11/2023.

Ce samedi 4 novembre, suite à un éboulement à 100 m du Tunnel des Ecouges sur la commune de Rovon, la D35 est coupée à tous les véhicules dans les deux sens de circulation pour une durée indéterminée.

Une déviation est mise en place par les D1532, D22 et D35 via Cogin les Gorges et Malleval en Vercors.