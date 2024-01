Jusqu'au 11/01/2024.

Ce lundi 8 janvier, en raison d'une coulée de neige sur la commune de Rovon, la D35 (en dessous du tunnel des Ecouges) est coupée à tous les véhicules dans les deux sens de circulation, de jour uniquement, pour une durée indéterminée.

Une déviation à tous les véhicules est mise en place via les RD1532, et RD531 via Sassenage et Villard de Lans.