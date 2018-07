itinisère - Jusqu'au 17/07/2018.

Ce lundi 16 juillet, suite à un incident sur la RD10 à Les Avenières Veyrins-Thuellin côté Ain, la route est coupée au niveau du pont d'Evieu pour une durée indéterminée.

Une déviation est mise en place côté Isère par les RD40B, 40E et 592 via Les Avenières et côté Ain par la RD19 via Brégnier-Cordon.