itinisère - Jusqu'au 23/03/2018.

En raison de travaux en aval du tunnel de Saint-Pancrasse sur la D30, celui-ci est fermé à la circulation de 9h à 16h les jours ouvrés jusqu'au vendredi 23 mars.

Une déviation est mise en place par les D1090, D30A et D30 via les communes de Saint-Nazaire-les-Eymes, Bernin, Crolles, Lumbin, La Terrasse, Saint-Bernard-du-Touvet, Saint-Hilaire-du-Touvet et Saint-Pancrasse.