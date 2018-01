itinisère - Jusqu'au 23/01/2018.

Suite à un éboulement rocheux entre Saint-Nazaire-les-Eymes et le tunnel de Saint-Pancrasse, la D30 est coupée à tous les véhicules dans les deux sens de circulation pour une durée indéterminée.

Une déviation est mise en place via D30, D1090, D30, D30D, D30 via Bernin, Crolles, LaTerrasse et St Bernard du Touvet.