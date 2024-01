Jusqu'au 24/01/2024.

Ce jeudi 18 janvier, suite à un risque naturel de glissement de terrain, la route D30 (entre Saint-Pancrasse et Saint-Hilaire-du-Touvet) est coupée à tous dans les deux sens de circulation pour une durée indéterminée.

Une déviation est mise en place à tous les véhicules via les RD30 et 1090 via Saint-Nazaire-les-Eymes, Crolles, Lumbin, La Terrasse et Saint-Bernard-du-Touvet.