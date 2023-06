Jusqu'au 03/06/2023.

Ce vendredi 2 juin, en raison d'un risque naturel de coulée de boue, sur la commune de Plateau-des-Petites-Roches, la RD30 (Entre Saint-Pancrasse et Saint-Hilaire-du-Touvet) est coupée à tous les véhicules dans les deux sens de circulation pour une durée indéterminée.

Une déviation via les RD 30 et 1090 via Bernin, Crolles, Lumbin, La Terrasse et St Bernard est mise en place à tous les véhicules.