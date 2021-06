Jusqu'au 26/06/2021.

Ce jeudi 24 juin, en raison d'un accident sur la commune de Voreppe, la D3 est coupée au niveau du giratoire RD 3 et RD 3C à tous les véhicule, dans le sens Grenoble vers Voiron.

Une déviation est mise en place pour les usagers circulant en direction de Moirans, Voiron, devront suivre l’itinéraire empruntant la RD1532, la RD105F, et l' A 48 (sortie 13) via Noyarey et Saint Egrève.