Jusqu'au 11/01/2024.

Ce lundi 8 janvier, en raison d'un éboulement sur la commune de Châtelus, la D292A (juste après le carrefour avec la RD531) est coupée à tous les véhicules dans les deux sens de circulation, pour une durée indéterminée.

Une déviation locale à tous les véhicules est mise en place via la RD 531 et des voies communales via Choranche.