Ce mercredi 23 juillet, suite à un accident, la D244 sur la commune de Vézeronce-Curtin est coupée à tous les véhicule, dans les deux sens de circulation en journée uniquement et pour une durée indéterminée.

Déviation, suivre RD 19C, RD 19B et RD 244 via Vézeronce-Curtin et Morestel.