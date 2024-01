Jusqu'au 13/01/2024.

Ce lundi 8 janvier, en raison d'une chaussée enneigée sur la commune de Malleval-en-Vercors, la D22 (en amont du village, entre Malleval en Vercors et Patente) est coupée à tous les véhicules dans les deux sens de circulation, pour une durée indéterminée.

Une déviation à tous les véhicules est mise en place via les RD 22, 1532 et 31 via Cognin les Gorges, Izeron et St Pierre de Chérennes.