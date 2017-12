itinisère - Jusqu'au 02/01/2018.

En raison des mauvaises conditions météorologiques, la départementale D211B est coupée au niveau de la route du Pas de la Confession pour une durée indéterminée.

Une déviation est mise en place par la RD211, RD1091, RD526, RD44 et 44B via Huez, Bourg d'Oisans et Allemond.