itinisère - Jusqu'au 22/01/2018.

En raison des mauvaises conditions météorologiques, la D211A est coupée dans les deux sens de circulation pour une durée indéterminé.

Une déviation est mise en place par les RD 211A, 1091 et 211 via Le Freney d'Oisans et Bourg d'Oisans