Jusqu'au 09/05/2024.

Ce vendredi 8 mars, suite à un accident, le route D17 (chemin de Beauregard) est coupée à tous les véhicules dans les deux sens de circulation, de jour uniquement, pour une durée indéterminée.

Déviation sens La Tour du Pin vers Virieu par voie communale etRD 73I via Chélieu.

Déviation sens Virieu vers la tour du Pin par RD 51K, RD 51R et RD 51 via Doissin.