Jusqu'au 08/12/2023.

Ce lundi 4 décembre, suite à un risque naturel de coulée de boue, sur les communes de La Combe-de-Lancey et Villard-Bonnot, la D165 (entre les papeteries de Villard-Bonnot et le carrefour RD165 / RD165A) est coupée à tous véhicules dans les deux sens de circulation pour une durée indéterminée.

Une déviation à tous les vévicules est mise en place via les RD 523, 290 et 280 via St Agnès et St Mury Monteymond.