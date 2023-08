Jusqu'au 15/08/2023.

Ce lundi 14 août, en raison d'un PL en panne sur la commune de Izeron, la D1532 est coupée (Véhicules > 7.5T) dans les deux sens de circulation pour une durée indéterminée.

Une déviation est mise en place par RD 32, RD 1092 et RD 518 Via Saint-Sauveur, Saint-Marcellin et Saint-Romans.