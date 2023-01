Jusqu'au 23/01/2023.

Ce samedi 21 janvier, en raison d'un incident sur la commune de Crémieu la D140 est coupée à tous les véhicules uniquement dans le sens Crémieu vers Dizimieu pour une durée indéterminée.

Une déviation est mise en place en suivant la D517, la D140E et la D140 via Crémieu et Dizimieu