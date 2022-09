Jusqu'au 16/09/2022.

FLASH SPECIAL

RD130

REPARATION DU PONT SUR LE RUISSEAU DE COMBEAU

(Commune de Marcollin)

A compter du lundi 20 juin et jusqu’au 16 septembre 2022, le Département de l’Isère engage des travaux de réparation du pont sur le ruisseau de Combeau sur la commune de Marcollin.

Pour ces opérations spécifiques, des coupures totales de la circulation de la route départementale 130 sont prévues dans les deux sens de circulation pendant 55 jours consécutifs (24h / 24 – 7j/7) du vendredi 08 juillet au mercredi 31 août inclus.

En dehors de ces créneaux les travaux se feront sous alternat de circulation (nuit et week-end compris).

Afin de faciliter la gestion de la circulation, des déviations seront mises en place pendant la coupure de la RD130 via les RD157,519,73 et 130a

• Sens Marcollin centre village -> Beaurepaire Lens-Lestang Déviation RD130 via les RD157,519,73 et 130a

• Sens Beaurepaire Lens-Lestang -> Marcollin centre village Déviation RD130 via les RD130a, 73, 519, 157