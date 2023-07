Jusqu'au 21/07/2023.

Ce vendredi 21 juillet, en raison d'un accident la D128 à Coublevie, la route est coupée à tous véhicules dans les deux sens de circulation.

Déviation mise en place par les RD 128, 1075, 520, 1076, 1075, 49, 49A et 520 via Voiron et St Nicolas de Macherin ou par RD 520, 520A et 1075 via le Col de la Placette et Voreppe pour une durée indéterminée

Déviation locale pour les VL.